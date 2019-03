29.03.2019 h 09:26 commenti

Al palazzetto di Vaiano si sfidano i più bravi a "freccette elettroniche"

Fino a domenica va in scena la finale 3 Regioni Champions 2019 del gioco del soft dart. In programma le gare nelle categorie singolo, coppia e a squadre

Il campionato Interregionale di freccette, Finali 3 Regioni Champions 2019 del gioco del soft dart (freccette elettroniche), nell'ambito della federazione Open dart si terrà da oggi venerdi 29 a domenica 31 marzo in provincia di Prato e precisamente al palazzetto dello sport di Vaiano in via Mazzini con ingresso libero.

Tre categorie maschili (serie A, B e C) dove si contenderanno il titolo individuale e a squadre e la divisione femminile. Saranno circa 500 i partecipanti provenienti dalla Toscana, Emilia Romagna e Umbria per aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento interregionale. Stasera dalle 20 a tarda serata sarà il turno delle finali per singoli. I migliori tre di ogni raggruppamento provinciale si sono qualificati per questa fase finale dove verranno creati dei gironi e i vincitori disputeranno la finalissima che darà il titolo di campione interregionale di categoria.

Sabato 30 e domenica 31 marzo, con inizio delle sfide alle 9 per proseguire fino a tarda notte il sabato e al tardo pomeriggio la domenica con le premiazioni previste intorno alle 18,30 si svolgeranno le gare a squadre e di coppia. In questo caso le squadre qualificate verranno inserite in un tabellone a estrazione causale per aggiudicarsi il titolo interregionale.