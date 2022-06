14.06.2022 h 13:53 commenti

Al Pala Kobilica, scende in campo la solidarietà: la Nazionale femminile di calcio a 5 affronta l'Ucraina

L'appuntamento è per domani alle 19. Ci sono 7 precedenti fra le Azzurre e le ucraine: sono tre le vittorie per Coppari e compagne, con due pareggi e due sconfitte

La Nazionale femminile di calcio a 5, domani 15 giugno alle 19, scenderà in campo al Pala Kobilica contro la nazionale ucraina, non solo un evento sportivo, ma soprattutto di solidarietà . "Oltre lo sport, è importante continuare a dare un segnale, portando così l'attenzione su quello che succede alle nostre porte, nella vicinissima Ucraina - ha dichiarato l'assessore allo Sport Luca Vannucci - Lo sport, infatti, è anche uno strumento che storicamente ha smosso le coscienze, aiutandole a percorrere la direzione più giusta".

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su figc.it e quella di domani sarà anche l'occasione per vedere di nuovo all'opera la nazionale di futsal femminile a distanza di qualche mese dall'ultima uscita ufficiale (il Main Round di qualificazione alla Final Four dell'Europeo, chiuso al secondo posto dietro la Spagna).

"Prato è per noi della Federazione una casa e quello che abbiamo preparato qui ha di fatto sempre portato bene in termini di risultati. Torniamo qui, questa volta con la nazionale di calcio a 5 femminile e, purtroppo, in un momento storico critico - ha commentato il vicepresidente della Divisione Calcio a 5 Antonio Scocca - Pertanto, la valenza di questa sfida sportiva assume connotati a livello sociale di una importanza straordinaria, marcando il rapporto che da sempre esiste tra sport e socialità".

Per quello che riguarda l'aspetto tecnico, questa amichevole arriva in un momento complicato della stagione: 9 calciatrici su 17 sono state protagoniste di gara-3 della finale scudetto femminile il 12 giugno.

"Ancora una volta lo sport dimostra la capacità di aggregazione che ha - ha commentato il Capitano Ludovica Coppari - Alle ragazze ucraine è giusto regalare un momento di normalità, ora che è tutto surreale per noi e ovviamente per loro. Mi sento onorata di rappresentare una nazione che ospita queste sportive in difficoltà, e come tutti mi auguro che la circostanza critica sia presto risolta e superata".

La Nazionale si è ritrovata per il raduno a Poggio al Caiano domenica 12 giugno. Ci sono 7 precedenti fra le Azzurre e l'Ucraina: sono tre le vittorie per Coppari e compagne, con due pareggi e due sconfitte.

L’elenco delle convocate Portieri: Arianna Tirelli (Pucetta Calcio), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Ana Carolina Sestari (Pescara Femminile).

Giocatrici di movimento: Giorgia Verzulli (TikiTaka Francavilla), Chiara Pernazza (Bitonto), Arianna Bovo (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Arianna Pomposelli (Audace Verona), Federica Belli (Pescara femminile), Bruna Borges (Pescara femminile), Sara Boutimah (Pescara femminile), Ludovica Coppari (Pescara femminile), Rafaela Dal’Maz (Città di Falconara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Silvia Praticò (Città di Falconara), Renata Adamatti (Real Statte), Nicoletta Mansueto (Real Statte).