28.02.2021 h 11:44 commenti

Al nastro di partenza Prisma, la Casa delle tecnologie emergenti

Pubblicato online l'avviso per realizzare la veste grafica del progetto. Si può rispondere entro il 16 marzo. Il progetto, finanziato con 2,7 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo economico, intende favorire la trasformazione digitale delle imprese del distretto tessile

l'avviso per l'indagine di mercato finalizzata ad individuare un soggetto economico che sia in grado di ideare e realizzare il sistema d'identità visiva di Prisma. Si tratta di una ricognizione esplorativa di mercato preliminare all’individuazione di un operatore economico a cui affidare direttamente il servizio di ideazione e realizzazione del sistema d'identità visiva, ovvero di realizzazione di logo, immagine coordinata, impostazione grafica dei materiali di comunicazione – per un importo complessivo di 8.200 euro.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla presente ricognizione e le relative dichiarazioni dovranno essere presentate entro le 23.59 del 16 marzo sulla piattaforma telematica “TuttoGare” (https://gare.comune.prato.it) , a cui è necessario registrarsi.