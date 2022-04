11.04.2022 h 18:41 commenti

Al Museo Soffici due disegni a tempera e una lettera inedita acquistati all'asta

Le tre acquisizioni sono ora esposte nelle sale museali delle Scuderie Medicee di Poggio a Caiano

Il Museo Soffici e del Novecento italiano presenta tre nuove acquisizioni, che arricchiscono la collezione dedicata all’artista poggese. Si tratta di due disegni a inchiostro e tempera su carta , del 1907 e 1912, e una lettera inedita del 1913 , che sono adesso collocati in un rinnovato percorso espositivo all’interno delle sale museali delle Scuderie Medicee di Poggio a Caiano. Dalla sua inaugurazione nel 2009, il museo dedicato ad Ardengo Soffici è cresciuto gradualmente e con queste nuove opere si riconferma come la principale area espositiva dedicata all’artista e alle sue produzioni, non solo pittoriche, ma anche grafiche e letterarie.

“Nella politica che l’amministrazione comunale di Poggio a Caiano intende perseguire per rinnovare e incrementare la collezione del museo – sottolinea la direttrice Giulia Ballerini – le nuove acquisizioni sono un valore aggiunto alle opere e ai documenti attualmente esposti”.

In quest’ottica di ampliamento della collezione, l’amministrazione comunale ha deciso di partecipare prima all’asta “Italia Novecento”, della Case d’Aste Pandolfini a Milano, il 24 novembre 2021 – per la lettera di Ardengo Soffici “Cubismo e oltre”, 1913 – e successivamente, il 4 dicembre, all’Asta Farsetti, “Arte Moderna”, a Prato, per concorrere all’acquisizione di due opere di Ardengo Soffici che il Museo a lui dedicato è riuscito ad aggiudicarsi. Le due opere grafiche acquisite non erano le uniche battute all’asta, ma la scelta di avanzare un’offerta per questi due disegni è stata pensata in relazione con il percorso espositivo del museo.