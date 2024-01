15.01.2024 h 14:22 commenti

Al museo di Scienze planetarie si parla di astronomia del XVI secolo e si scrutano le stelle

Doppio appuntamento giovedì 18 gennaio con la storia e venerdì 19 con l’osservazione della Luna e la bellezza dei suoi crateri e di Giove, il gigante gassoso con le sue fasce misteriose e le lune danzanti

Doppio appuntamento al Museo di Scienze Planetarie. Giovedì 18 gennaio alle 21,30 l'associazione Quasar ha organizzato l'incontro “La teoria di Mercurio di Ibn al-Shatir-Copernico. Una panoramica sull'astronomia del XVI secolo attraverso l'esposizione della teoria di Mercurio di Copernico”. Relatore Paolo Del Santo Ingresso libero - Info 331 1679048.

Mentre venerdì 19 gennaio alle 21.30 torna la serata osservativa dell’Associazione Astrofili Polaris Il viaggio inizierà con l’osservazione della Luna, compagna fedele che al telescopio svela la bellezza dei suoi crateri. Una visione ravvicinata che lascia senza fiato. Poi punteremo verso il regale Giove, il gigante gassoso con le sue fasce misteriose e le lune danzanti. Un'avventura spaziale per sentirsi parte dell'universo. Orizzonti più lontani si apriranno con la maestosa costellazione di Orione. Tra le stelle luminose, la Nebulosa di Orione, un dipinto celeste che cattura l'immaginazione. Infine, l'affascinante leggenda della costellazione del Cane Maggiore, guidato dalla brillante Sirio. Un racconto stellato che ti trasporterà indietro nel tempo. Per appassionati di astronomia o semplici curiosi e sognatori, una serata che offre un'opportunità unica per connettersi con l'universo e rivivere il senso di meraviglia infantile. Due postazioni per la visione diretta al telescopio, e una proiezione live, accompagnati dai membri dell'associazione Polaris, che risponderanno a tutte le curiosità