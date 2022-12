02.12.2022 h 10:52 commenti

Al Museo della vite e del vino la presentazione di "A tavola con i grandi"

Domenica 4 dicembre a partire dalle 16.30 ricette e curiosità dei personaggi illustri Italiani. Sarà possibile anche assaggiare il Castagnaccio uvetta e noci fatto con farina di castagne della Val di Bisenzio

«A tavola con i grandi. Ricette e curiosità dei personaggi illustri Italiani» fa tappa a Carmignano, al Museo della vite e del vino. Il libro, a cura di Marco Capaccioli e Adriano Rigoli (foto), è un percorso ispirato dal bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi, che illustra il rapporto dei Grandi Personaggi con la cucina.

Appuntamento, quindi, domenica 4 dicembre alle 16.30. Per la presentazione, oltre ai due autori, interverranno anche il sindaco Edoardo Prestanti e l’assessore alla Cultura, Cristina Monni.

L’iniziativa offrirà l’occasione per scoprire i Grandi da un’altra prospettiva, in un percorso tra ricette e curiosità che riunisce, sotto l’insegna del gusto, nomi celebri come Leonardo Da Vinci, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Luciano Pavarotti, Enzo Ferrari, Pellegrino Artusi, Enrico Caruso, Giuseppe Garibaldi, Giovanni Pascoli, Michelangelo, Ugo Tognazzi e moltissimi altri.

Non solo: sarà possibile anche assaggiare il Castagnaccio uvetta e noci fatto con farina di castagne della Val di Bisenzio, macinata a pietra (la ricetta è di Sigfrido Bartolini e viene descritta a pagina 58 del volume).

Il volume, a cura di Marco Capaccioli e Adriano Rigoli e con i contributi degli chef Cristina Bowerman e Igles Corelli, e postfazione di Alberto Capatti, direttore scientifico di Casa Artusi, offre una nuova chiave di lettura per conoscere i grandi personaggi che compongono il grande mosaico dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Una realtà che riunisce le case (oggi case-museo) dove vissero personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia. Luoghi densi di atmosfera a cui, in questa occasione, è stato scelto di accedere passando dalla cucina.

Un percorso tra ricette e curiosità, ispirato dal bicentenario della nascita di pellegrino Artusi (1820-2020) scrittore e gastronomo, padre della cucina domestica italiana, la cui casa natale fa parte del circuito delle Case della Memoria. Con l’alfabeto a fare da alleato, il libro si apre proprio con Artusi e con la ricetta dei suoi ‘Cappelletti all’uso di Romagna’ che pare fossero il suo piatto preferito.

Ma si spinge ben oltre, per tracciare un ricettario che travalica lo spazio e il tempo, riunendo nomi celebri come Leonardo Da Vinci, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Luciano Pavarotti, Enzo Ferrari, Enrico Caruso, Giuseppe Garibaldi, Giovanni Pascoli, Michelangelo, Ugo Tognazzi e moltissimi altri. Per immaginarli in una veste diversa da quella in cui siamo abituati a pensarli. Una veste forse più ‘umana’ e meno lontana da noi.

Completa il volume un ricco apparato iconografico con la descrizione delle 85 case che fanno parte dell’Associazione e che sono pronte ad accogliere il “viaggiatore del terzo millennio”.





