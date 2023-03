08.03.2023 h 12:52 commenti

Al Museo dell'Opera del Duomo due incontri dedicati a Donatello

Il primo si terrà sabato alle 16 e sarà condotto da Marco Ciatti, la seconda conferenza, prevista per sabato 13 Maggio sempre alla stessa ora, avrà come protagonista Francesco Caglioti

ll Museo dell’Opera del Duomo di Prato propone due incontri dedicati a Donatello, in attesa a giugno del ritorno delle due formelle del pulpito, il capitello bronzeo di Donatello e Michelozzo e la capsella di Maso di Bartolomeo che sono state ammirate da centinaia di migliaia di visitatori all’interno della mostra “Donatello, il Rinascimento” (tenutasi a Firenze, Berlino e Londra) e curata da Francesco Caglioti.

Il primo incontro si terrà sabato 25 Marzo alle ore 16 e sarà condotto da Marco Ciatti, già direttore dell’Opificio delle Pietre Dure, docente di storia e teoria del restauro all’Università di Firenze e alla scuola di alta formazione dello stesso Opificio. La seconda e conferenza, prevista per sabato 13 Maggio sempre alla stessa ora, avrà come protagonista Francesco Caglioti, proprio il curatore della mostra monografica su Donatello, storico e critico d’arte, ordinario di storia dell’arte medievale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Nel dettaglio l’intervento del professor Marco Ciatti ha come titolo "Donatello e l'OPD" e tratterà del lungo rapporto tra l'Istituto di restauro e le opere del grande scultore a partire dall'alluvione di Firenze del 1966, sino agli ultimi restauri presentati alla recente grande mostra su Donatello di Palazzo Strozzi, curata da Francesco Caglioti, alcuni dei quali sono ancora in corso, con un focus particolare sull'intervento compiuto sui due strepitosi Pulpiti di San Lorenzo che rappresentano l'opera estrema del Maestro.

La presentazione del professor Francesco Caglioti, intitolata “Donatello per Prato, 1428-1438”, illustrerà il Pergamo della Cintola che Donatello, insieme al “compagno” Michelozzo e ad altri aiuti fedeli, realizzò per Prato nell’arco di un decennio carico di entusiasmo creativo, ma non privo di ritardi, di tensioni tra il maestro e i suoi committenti, e di complicate e abili mediazioni tra loro per opera di altri attori. Questa vicenda annosa spiega anche perché il Pergamo della Cintola sia oggi, tra i grandi capolavori di Donatello, quello forse più documentato nelle carte d’archivio.

L’ingresso alle conferenze è libero ma la prenotazione consigliata e può essere fatta scrivendo a musei.diocesani@diocesiprato.it o telefonando al Museo al numero 0574 29339. Le visite guidate al Museo - che si svolgeranno negli stessi giorni delle conferenze ma in orario 15-16 - hanno invece un costo di 15 euro (biglietto d’ingresso compreso) a persona (7 euro per i possessori dell’abbonamento d’ingresso al Museo chiamato Passepartout) e per esse la prenotazione, da farsi tramite i recapiti precedentemente indicati, è obbligatoria.