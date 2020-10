20.10.2020 h 08:13 commenti

Al Museo del tessuto una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno

Sabato 24 ottobre un ricco programma di eventi per raccogliere fondi destinati all' acquisto di un ecografo per il centro Eliana Martini, mentre i volontari della Cri insegneranno alle donne l'autopalpazione

In occasione del mese della prevenzione per il tumore al seno, la Fondazione Sandro Pitigliani Onlus e la divisione digitale Sirio Risorse Umane, hanno organizzato per sabato 24 ottobre, una giornata di prevenzione e di raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione da donare al centro di prevenzione oncologica Eliana Martini per garantire a tutte le donne uno strumento efficace nella prevenzione e nella diagnosi precoce. “La prevenzione – ha spiegatocoordinatore del Centro di Senologia del Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato- è uno strumento importante per la lotta contro i tumori, per questo la Regione Toscana ha ampliato la fascia di età delle donne chiamate a fare lo screening da 50 a 45 anni, stiamo anche cercando una nuova sede per il centro che sia più agevole e accogliente”.La campagna di prevenzione promossa da Asl è indirizzata a 17mila donne, il 72% delle interessate ha aderito all’invito, un risultato buono ma migliorabile.L’appuntamento è al museo del tessuto: a partire dalle 10 con una lezione di yoga a cura di Elisa Parigi di Yoga Turiya per proseguire alle 11.30 con un workshop di gruppo dal titolo “Connettiamoci al benessere” con le psicologhe e psicoterapeute Serena Montoni e Valentina Coppini che guideranno i partecipanti in un viaggio di rilassamento psicofisico. Alle 15 si ripeterà la lezione di yoga e alle 16.30 il workshop di gruppo. Le attività prevedono prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail fondazionesandropitigliani@gmail.com e prevedono un massimo di 10 persone, con un'offerta di 10 euro.Dalle 18.30 alle 20 si terrà il convegno “La Fondazione Sandro Pitigliani Onlus ieri, oggi e domani” trasmesso sulle pagine facebook dell’ associazioneDurante la giornata saranno presenti anche medici di oncologia e i volontari della Cri per insegnare alle donne l’autopalpazione del seno, saranno anche in vendita delle magliette a 10 euro il cui ricavato sarà devoluto per l’acquisto del macchinario. Intanto la divisione Sirio ha già raccolto 10mila euro . “Abbiamo sempre contribuito a sostenere iniziative a carattere sociale- ha spiegatodi Studio Siciliano & Partners - quest’anno abbiamo deciso di aiutare la Fondazione Pitigliani e l’oncologia”. Ad organizzare la giornata e Giulia Gianassi responsabile Risorse Umane di Sirio che lo scorso anno è stata operata di un tumore al seno.L’iniziativa ha anche il patrocinio del Comune di prato : “Voglio ringraziare la Fondazione Sandro Pitigliani e il reparto di Oncologia dell'Ospedale di Prato- ha sottolineatoassessore alla Salute - per lo splendido lavoro che svolgono ogni giorno, sono un'eccellenza a livello toscano, italiano e mondiale. L'Associazione Sandro Pitigliani ha raggiunto negli anni traguardi importanti nell'assistenza al malato e nel sostenere il Dipartimento oncologico ospedaliero di Prato”Anche la Fondazione Pitigliani contribuirà all’ acquisto del macchinario: “Viviamo tempi difficili – ha spiegato -presidente della Fondazione Sandro Pitigliani- ma siamo sempre a fianco di chi aiuta la ricerca e le prevenzione dei tumori. Intanto mi auguro che al più presto venga realizzata la nuova palazzina oncologica.”