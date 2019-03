05.03.2019 h 15:55 commenti

Al Museo del Tessuto un ricco calendario di eventi per l'anno leonardiano

Da marzo fino a maggio appuntamenti per tutte le età, previste conferenze, laboratori ma anche visite guidate alla mostra "Leonardo da Vinci, l'ingegno, il tessuto". Tra i relatori anche Andrea De marchi esperto dell'arte del Quattrocento

nti/