Al Multiplex Omnia in anteprima nazionale "Il cacio con le pere", il primo film da regista di Luca Calvani

Nel cast anche l'attore pratese Francesco Ciampi e Gianluca Gori, che per la prima volta dismette i panni di Drusilla Foer. Molte delle scene sono state girate in città

È in arrivo nelle sale italiane il film "Il cacio con le pere", debutto alla regia dell'attore pratese Luca Calvani, che è sceneggiatore e protagonista della pellicola. Uscirà nelle sale italiane il 9 marzo ma sarà presentato in anteprima nazionale al Multiplex Omnia Center di Prato, giovedì 2 marzo alle 20.30. Del resto proprio a Prato sono state girate molte delle scene del film, prodotto da Gate 99 films e IOK- 1 Production.

E' una commedia corale dall’atmosfera fresca e piacevole; accanto a Luca Calvani, che veste i panni di Fred Ruspanti, attore di successo improvvisamente rientrato nel borgo toscano di origine, troviamo alcuni degli attori più talentuosi della nostra scena: Francesco Ciampi, versatile attore di teatro e commedia che veste i panni dell’odiato-amato fratello Fosco ed è co-sceneggiatore; Anna Safroncik, volto noto del cinema e della tv che interpreta la dolce Sofia; Elena Di Cioccio, comica navigata che qui interpreta Barbara, amica e collega di Fosco da una vita; Geppi Cucciari, irresistibile badante rumena; Giusi Merli, raffinata attrice di teatro salita alla ribalta per il ruolo de La Santa ne “La grande bellezza” di Sorrentino e qui in un cameo di grande forza ironica e emotiva; Gianluca Gori, che per la prima volta dismette i panni della sua sagace e elegantissima Drusilla Foer per interpretare il ruolo del notaio Mastini, impeccabile professionista d’alto rango e un po’ deus ex - machina della vicenda.

Il progetto, inoltre, si avvale della prestigiosa collaborazione di artisti internazionali: troviamo infatti nel cast Luisana Lopilato, attrice e modella argentina tra le più amate in tutto il Sudamerica, e l’attore polacco Piotr Adamczyk, noto in Italia per il ruolo di Papa Wojtyla nella fiction Mediaset dal più alto share di sempre e apparso recentemente su Disney+ nella serie Marvel “Hawkeye”; spicca inoltre nel cast tecnico la costume designer Joanna Johnston, professionista di lungo corso che lavora in film cult e pluripremiati al fianco di registi del calibro di Steven Spielberg, Sydney Pollack, Robert Zemeckis, Ron Howard, Guy Ritchie e tanti altri.

Nato da un soggetto di Calvani, Ciampi, Alessio Venturini e Nello Ferrara e poi sceneggiato dagli stessi Calvani, Ciampi e Venturini, "Il cacio con le pere" si iscrive a pieno titolo nel panorama della commedia corale la cui ambientazione restituisce nell’immagine e nei colori il peculiare incanto della terra di Toscana; la vicenda ruota intorno al rapporto tra i due fratelli Frediano e Fosco, una relazione che la differenza di personalità dei due ha reso sempre molto complessa, e che la distanza e le scelte opposte di vita ha contribuito ad indurire. Intorno a loro e con loro vive e assume via via un ruolo determinante nella vicenda un carosello di figure estremamente caratterizzate e ognuna a suo modo affascinante.

Il film, così, parte da un espediente semplice e utilizza le atmosfere e i toni della commedia, per aprirsi poi a riflessioni più intime su alcuni interrogativi importanti: le nostre radici hanno influito e influiscono sulle nostre scelte? Abbiamo il coraggio di perdonare e la forza di rilanciare, di reinventarci abbracciando il nuovo?