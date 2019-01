18.01.2019 h 14:08 commenti

Il caso del lago Fiorenzo approda in Parlamento. Botta e risposta tra l'onorevole Mazzetti e il sindaco Morganti

La parlamentare di Forza Italia accusa in particolare la Regione: "Non hanno presentato nessuna richiesta al ministero dell'Ambiente"

La Regione Toscana non ha presentato al Ministero per la tutela dell’ambiente nessuna richiesta di finanziamento per riaprire il lago Fiorenzo, le cui sponde sono state gravemente danneggiate da un’ondata di maltempo nel dicembre del 2017. A dirlo una nota dello stesso Ministero in risposta ad un interrogazione parlamentare alla commissione VIII della Camera fatta dalla parlamentare Erica Mazzetti. Nel documento, infatti, si legge che “ Ad oggi non risultano inserite nel sistema ReNDis richieste di finanziamento e di interventi relativi al ripristino delle sponde del lago Fiorenzo”. Risposta che ha suscitato il secco commento della parlamentare pratese: “La Regione ci ha presi in giro”.

Diversa la chiave di lettura del sindaco di Vernio Giovanni Morganti. “Credo innanzitutto nell’importanza del gioco di squadra - dice - e quindi ben venga il contributo dell’onorevole. Abbiamo presentato al ministero dell’Interno, a fine ottobre, la richiesta di finanziamento per la progettazione del ripristino del lago Fiorenzo per un costo complessivo di 60 mila euro. Attendiamo una risposta, stiamo lavorando su più fronti, non solo con il ministero dell’Ambiente”.

All' onorevole Mazzetti risponde anche l'assessore all'ambiente Federica Fratoni: "La Regione ha ricevuto a novembre la richiesta del Comune di Vernio di finanziare la progettazione per il rifacimento dell'invaso di Montepiano e presto in giunta approderà il documento operativo, con il quale sarà approvato lo stanziamento richiesto.Devo dire che gli orientamenti del governo nazionale in materia di difesa del suolo non lasciano ben sperare: il miliardo stanziato dal governo Gentiloni con la finanziaria 2018 è scomparso dagli atti di programmazione e l'unità di missione Italia Sicura è stata smantellata".

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus