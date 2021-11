26.11.2021 h 11:33 commenti

Al Metastasio va in scena "Il piccolo Re dei Fiori", fiaba in musica alla ricerca della felicità

Lo spettacolo, inserito nella rassegna "Met Ragazzi", è frutto dell’incontro tra due storiche strutture della danza e del teatro: il Balletto di Roma e Teatro Gioco Vita

All’interno della rassegna "Met Ragazzi", domani sabato 27 novembre alle 17 al Teatro Metastasio va in scena "Il piccolo Re dei Fiori ", uno spettacolo frutto dell’incontro tra due storiche strutture della danza e del teatro: il Balletto di Roma e Teatro Gioco Vita. Si tratta di un lavoro che prende i contorni di una fiaba per musica, ombre e danza espressamente disegnata per un pubblico di giovanissimi (dai 4 agli 8 anni) e che ha per tema la ricerca della felicità.

Con il contrappunto di poche ma importanti parole, il racconto prende forma scenica grazie a un ricco tessuto musicale che accompagna e sostiene spettacolari immagini d’ombra, tratte dalle splendide illustrazioni di Květa Pacovská, e gesti espressivi di due danzatori-interpreti - Isabella Minosi e Marcello Giovani.

La fiaba, quasi archetipica, racconta di un Re, di un giardino incantato, dell’attesa, di un desiderio sconosciuto, di un viaggio, di un ritrovarsi nella felicità: al centro della narrazione, due giovani, vicini eppure distanti, che inconsapevolmente già si cercano e si amano, un viaggio tra giardini in fiore, sotto la guida di un’inedita mappa di poesia, percorsi di vita che si intrecciano per dare inizio a quel prezioso “per sempre”, sigillo delle fiabe più belle.