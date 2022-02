31.01.2022 h 16:47 commenti

Al Metastasio è di scena "La coscienza di Zeno"

Prima assoluta dello spettacolo di Oyes con regia di Stefano Cordella e Noemi Radice. Da domani al 6 febbraio sul palco il paradigma di un’umanità superata, di un tempo che sta per scadere ma che non vuole scomparire

Prima assoluta al Metasasio di "La coscienza di Zeno", uno spettacolo di Oyes regia di Stefano Cordella e Noemi Radice, produzione Teatro Metastasio, LAC Lugano Arte e Cultura, Teatro Stabile del Veneto,

Dal 2 al 6 febbraio sul palco il paradigma di un’umanità superata, di un tempo che sta per scadere ma che non vuole scomparire. Il protagonista si muove senza baricentro, faticando a leggere la realtà che lo circonda, ormai privo di certezze su cui poggiarsi. In scena un'autoanalisi pubblica a cui prendono parte i personaggi della vita del protagonista, fantasmi della sua coscienza, aggrappati e rinchiusi in un secolo ormai passato, in un surreale gioco in cui i piani si confondono. Zeno si tormenta ripercorrendo i punti critici della sua esistenza, dove la narrazione diventa un tragicomico cimitero dei buoni propositi.

Il testo è di Stefano Cordella, Dario Merlini, Noemi Radice con Livia Castiglioni, Daniele Crasti, Francesca Gemma, Francesco Meola, Dario Merlini, Fabio Zulli.