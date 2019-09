17.09.2019 h 12:17 commenti

Al mattino non aveva ancora smaltito la sbronza della sera prima: si mette al volante e provoca grave incidente

La polizia municipale di Montemurlo ha ricostruito le cause dello scontro dello scorso 25 luglio quando un 20enne invase con la sua auto la corsia opposta sbattendo contro altre due vetture

Si era ubriacato la sera prima, ma al mattino non aveva ancora smaltito l'alcol. Al punto che aveva provocato un incidente, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con due macchine.

A quasi due mesi dall'incidente, avvenuto il 25 luglio su via Berlinguer, tra via Rosselli e il confine con Montale, la polizia municipale di Montemurlo ha ricostruito come mai il ventenne alla guida della Citroen C3 avesse un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito nonostante fossero le 8.05 del mattino.

Dalla ricostruzione è emerso che il giovane la sera prima aveva alzato davvero troppo il gomito, tanto che al mattino i valori non erano ancora tornati nella norma. In quel caso a rimanere coinvolti nello scontro furono una Suzuki, guidata da una donna di 49 anni residente a Vernio e una Nissan Qashqai, condotta da un uomo di 42 anni di Prato. I due automobilisti per fortuna riportarono solo lesioni lievi, mentre il 20enne fu portato a Careggi in codice rosso dall'elisoccorso Pegaso. Inizialmente sembrava che il giovane avesse avuto un malore prima del salto di corsia, in realtà le indagini avrebbero poi accertato il suo stato di ebbrezza.

Inatnto prosegue l'attività della Municipale di Montemurlo per contrastare il pericoloso fenomeno della guida in stato d'ebbrezza. L'ultimo caso accertato dagli agenti risale solo a pochi giorni fa. Durante un controllo notturno sulle strade cittadine è stato fermato un uomo di cinquant'anni che guidava con un tasso alcolemico pari a 0,78 g/l, quindi sopra la soglia prevista dalla normativa italiana che stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro. "Sottovalutare la gravità della guida in stato di ebbrezza è molto pericoloso. - sottolinea l'assessore alla polizia municipale, Valentina Vespi - Per questo motivo i controlli della polizia municipale sono importanti per contrastare e scoraggiare un fenomeno che non riguarda solo i giovani ma, come confermano i dati, è intergenerazionale".