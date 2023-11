31.10.2023 h 14:12 commenti

Al Marconi parte un corso dedicato alla manutenzione delle vetture Ford

Firmato l'accordo fra la casa automobilistica e l'istituto professionale che prevede 40 ore suddivise fra laboratorio e attività teorica. A disposizione degli studenti due macchine di ultima generazione, una ibrida e l'altra a combustione

Una nuova offerta per gli studenti del Marconi che avranno la possibilità di frequentare un corso per manutentori per veicoli Ford.

L'accordo, il secondo in Italia, prevede un percorso formativo all'interno dell'Accademy Ford di 40 ore extracurricolari per venti studenti del corso Mezzi di trasporto dedicata agli alunni iscritti al 5 anno. "Metteremo a disposizione dei ragazzi e degli insegnanti - ha sottolineato Davide Patriarca responsabile tecnico Ford Italia - anche due veicoli di ultima generazioni, uno ibrido e l'altro a combustione su cui poter fare l'attività pratica, oltre a strumenti di diagnostica per evidenziare i guasti. Inoltre, il nostro personale parteciperà alle attività formative anche per i docenti".

L'inizio del corso è previsto a fine novembre e durerà fino a marzo. "Un' ulteriore specializzazione che mettiamo a disposizione dei ragazzi - ha sottolineato Paolo Cipriani dirigente scolastico del Marconi - ma non solo, secondo l'esperienza di Torino dove è stato lanciato il progetto, dopo il diploma sono arrivate anche le assunzioni".

Alla presentazione del progetto erano presenti anche il presidente della Provincia Simone Calamai, la consigliera regionale Ilaria Bugetti, gli insegnanti del corso di mezzi di trasporto e Stefano Spagnuolo Service Manager Ford Partner Firenze Prato

Intanto nel mese di ottobre all' interno dell' istituto di via Galcianese si è tenuta la terza edizione della fiera Uda dove i ragazzi hanno fatto da ciceroni ai nuovi studenti, ma anche ai docenti che per il primo anno prestano servizio nell' istituto.