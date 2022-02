16.02.2022 h 11:33 commenti

Al Marconi da settembre una nuova specializzazione

Due sezioni di meccatronica saranno attivate a partire dal prossimo anno scolastico, in arrivo dalla California una macchina per il controllo numerico. Nasceranno anche nuovi laboratori finanziati in parte con il decreto sostegno

Una nuova specializzazione, quella di meccatronica, inizierà il prossimo anno scolastico al Marconi. Una quarantina di ragazzi, si sono iscritti al nuovo corso e potranno contare su due nuovi laboratori, uno che avrà a disposizione una macchina a controllo numerico costruita in California, l'altro per macchine di precisione manuali. “La richiesta da parte dell'industria – spiega il preside Paolo Cipriani – è sempre orientata verso gli elettronici e gli elettrotecnici, ora però abbiamo anche una nuova specializzazione che è interessante per il mercato del lavoro”. Tra le iscritte ai corsi di meccanica ci sono anche tre ragazze. “Numeri ancora bassi – continua Cipriani – su cui dobbiamo sicuramente lavorare, come del resto su quelli, decisamente più alti legati alla dispersione scolastica”.

Intanto le iscrizioni definitive all'istituto del Polo di San Paolo sono leggermente aumentate rispetto agli scorsi anni, ma servono comunque nuovi laboratori. Oltre a quello della meccatronica, il macchinario sarà acquistato dalla Provincia, verranno potenziati anche quelli di elettronica e di grafica, l'attrezzatura sarà a carico della scuola utilizzando il decreto sostegno di 80 mila euro, mentre la Provincia contribuirà con ventimila euro per adeguare gli spazi.



Edizioni locali collegate: Prato

