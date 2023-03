20.03.2023 h 15:01 commenti

Al Marconi laboratori sempre più tecnologici: inaugurata la macchina a controllo numerico

Permette di progettare e realizzare pezzi in vari materiali, ma anche prototipi e rendering. E' stata acquistata dalla Provincia e renderà ancora più qualificati i diplomati della scuola. Sul fronte spazi non ci saranno novità per il prossimo anno scolastico

Dalla progettazione alla realizzazione del pezzo tutto attraverso un computer. Nel laboratorio di meccanica del Marconi è stata inaugurata una nuova macchina a controllo numerico che permette agli studenti di utilizzare strumenti in dotazione alle aziende e, quindi, di avere una preparazione ancora più spendibile nel mondo del lavoro. l'investimento di 50mila euro 31 per il macchinario e 24mila per l'installazione, finanziato dalla Provincia su richiesta dello stesso istituto professionale. "Un investimento - ha ricordato il presidente Simone Calamai - che qualifica verso l'alto la preparazione dei ragazzi alzando ancora di più l'offerta formativa". Se da una parte si dotano i laboratori di nuovi strumenti, dall' altra rimane il problema degli spazi, non solo per il Marconi. "Per l'inizio del prossimo anno scolastico non ci saranno novità, aspettiamo però la fine del 2023 per la conclusione della scuola di legno che potrà ospitare 300 alunni".

La macchina a controllo numerico sarà utilizzata dagli studenti di quarta e quinta di tutti gli indirizzi. "La macchina- spiega Marco Romei responsabile laboratorio meccanica - viene programmata dai ragazzi tramite un software in dotazione alla scuola, utilizzato anche dalle imprese, il progetto è in 3D e realizza pezzi in vari materiali. Un processo che, però, non esclude tutta una preparazione più manuale che parte dall'uso del tornio e che prevede anche la possibilità di fare rendering e un prototipo proprio come avviene nelle aziende".

La macchina a controllo numerico è solo una delle tante innovazioni che arriveranno in via Galcianese. "Con il Pnrr - spiega il dirigente scolastico Paolo Cipriani - abbiamo chiesto anche una stampante in 3D, scanner e altre due macchine simili a quella acquistata dalla Provincia, ma più piccole in modo da essere trasportate in tutti i laboratori" A queste strumentazioni si aggiunge anche il macchinario per il controllo dei motori elettrici destinato ad un laboratorio specifico che sarà inaugurato a settembre. In questo caso i finanziamenti sono del Pon

