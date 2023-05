08.05.2023 h 15:29 commenti

Al Marconi centoventi bici ritrovano una nuova vita, saranno esposte nel cortile della scuola

Il 24 maggio chi vorrà, con un contributo fra i 50 e i 70 euro, potrà scegliere quale "comprare". Il ricavato servirà per acquistare freni e altro materiale destinato al progetto "I-Bike" e "Safety bike che compie sette anni

Sono centoventi le bici, due elettriche che i quindici studenti dell' istituto Marconi hanno riciclato e restituito a nuova bici nel laboratorio istituiti da sette anni con il progetto "I-Bike" e "Safety bike".

Le biciclette provengono dal deposito del Comune dove la Municipale porta tutte quelle abbandonate ai pali e nelle vie della città. Una parte quelle in miglior stato vengono risistemate, le altre usate come pezzi di ricambio. Il progetto per due anni è stato finanziato dalla Regione, poi dalla stessa scuola che il 24 con un contributo fra i 50 e i 70 euro consegnerà ai "clienti" le bici scelte. "Il ricavato - spiega Lara Ferri, responsabile del laboratorio - serve per sostenere le spese vive come quelle dei freni e delle ruote. Prezzi che anche per noi hanno subito un rincaro". Del resto con l'arrivo dei monopattini sono diminuite anche le biciclette che vengono abbandonate. "Faccio il possibile per dare una nuova vita- continua- ci riusciamo dal punto di vista della funzionalità, meno dell'estetica. Ma in ogni caso la domanda è sempre alta". Nel laboratorio della scuola è possibile anche avere un servizio di riparazione, ma con tempi un po' più lunghi, visto che i ragazzi sono presenti solo due volte alla settimana.