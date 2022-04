14.04.2022 h 13:59 commenti

Al Magnolfi è di scena "Tanto per capirci"

Una rappresentazione del laboratorio teatrale diretto dal regista Edoardo Donadini con la collaborazione di due infermieri dell’unità funzionale Salute mentale adulti di Prato

Sabato 30 aprile alle 20 sul palco del Teatro Magnolfi debutta “Tanto per capirci”, uno spettacolo liberamente tratto da “Cast-un gioco di ruoli” di Armando Pirozzi. Si tratta di una rappresentazione del laboratorio teatrale diretto dal regista Edoardo Donadini con la collaborazione di due infermieri dell’unità funzionale Salute mentale adulti di Prato.

In una metropoli i diversi abitanti raccontano le proprie storie, senza seguire un senso cronologico, i racconti rispecchiano spaccati della quotidianità. L’ingresso è gratuito, ma serve la prenotazione entro il 28 aprile inviando una mail all’indirizzo : claudio.barbanti@uslcentro.toscana.it Sono disponibili 90 posti. E' richiesto il green pass base ed è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

A Prato da oltre 25 anni l’Associazione Teatro di Piazza e d’Occasione – Metastasio realizza un laboratorio teatrale in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale rivolto a gruppi di utenti e strutturato come un vero e proprio corso di teatro. L’attività aiuta a migliorare la relazione con il proprio corpo e con quello degli altri, a riconoscere i propri stati di tensione arrivando ad esprimere con la voce i propri stati emotivi. Le persone seguite dal servizio e gli operatori diventano attori, socializzano, si confrontano con gli altri riuscendo a farsi carico dei loro particolari momenti di difficoltà. Questo spettacolo rappresenta anche un importante messaggio rispetto all’approccio alle malattie mentali. Gli operatori e le persone seguite dal servizio lavorano in stretta collaborazione, senza nessuna differenza, affrontando le stesse difficoltà: il timore di andare in scena, di non ricordare il copione e l’emozione di essere di fronte al pubblico.

Prato

