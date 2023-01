20.01.2023 h 14:46 commenti

Al Macrolotto Zero un centro commerciale con 27 negozi ma i posti auto dedicati sono 17, è polemica

La commissione Urbanistica ha concesso la deroga prevista dal regolamento del commercio per le zone da riqualificare. Contrario il centrodestra. Spada (Lega): "Il provvedimento renderà ancora più caotica la zona"

(e.b.)

Al Macrolotto Zero, in una porzione dell'ex fabbrica Forti tra via Bonicoli e via Umberto Giordano, sarà realizzato un centro commerciale con 27 negozi ma senza un'adeguata dotazione di parcheggi.Stamani, 20 gennaio, la commissione Urbanistica ha concesso al progetto la deroga prevista dal regolamento del commercio agli standard minimi dei parcheggi di relazione (privati a uso pubblico) perchè siamo in una zona a rischio degrado da recuperare e riqualificare. Contraria l'opposizione di centrodestra e in particolare la Lega che attraverso il suo capogruppo Daniele Spada pone l'accento sull'ulteriore aggravio che tale deroga comporterà per una zona già con problemi di sosta quale è il Macrolotto Zero: "Sono previsti soltanto 17 posto auto. - spiega Spada - La superficie di parcheggi per rispettare gli standard avrebbe dovuto essere di 2.200mq, sarà invece, grazie alla deroga concessa dalla maggioranza, soltanto di 400mq. Il provvedimento, quindi renderà ancora più caotica la zona e aumenterà ulteriormente le difficoltà per il parcheggio dei residenti. Le iniziative dei privati non si posso limitare, se fatte nel rispetto dei regolamenti vigenti, ma concedere questa deroga è una chiara scelta politica del Pd e dei suoi satelliti". Contrarietà che si allaccia a una bocciatura generale delle politiche urbanistiche portate avanti nella in questo delicatissimo quartiere della città, contrassegnato da un'altissima presenza cinese e da degrado: "La giunta Biffoni continua a pompare milioni di euro dei cittadini nel Macrolotto Zero con risultati molto deludenti – afferma Spada – Si veda il mercato centrale e il rifacimento via pistoiese. Speriamo bene per la roboante e costosissima “medialibrary”. Quello che sta tornando da parte dei privati sono speculazioni tipo questo centro commerciale". E che in questo quartiere lo spazio per la sosta sia poco lo dimostra anche il fatto che gli standard pubblici di oltre 2mila metri quadrati non sono stati reperiti e quindi saranno completamente monetizzati cedendo un edificio di 185 metri quadrati e pagando la differenza di 1.828 metri. D'altronde il piano di riqualificazione dell'intero quartiere finanziato dalla Regione (Piu) prevedeva tra le varie azioni la realizzazione di due nuove aree di sosta tramite esproprio.Il progetto, presentato da Int Invest srl, è contenuto in un permesso di costruire convenzionato per un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale frazionamento e cambio di destinazione d'uso da artigianale/industriale a commerciale. E' la porzione dell'ex fabbrica Forti, su cui c'è un vincolo di archeologia industriale, che si affaccia sul playground di via Giordano. Diventerà un dedalo di negozi di varie metrature (da un minimo di 67 metri a un massimo di 183) attraversato da percorsi pedonali che lo metteranno in connessione con via Bonicoli e via Giordano. Una parte dei magazzini esistenti, quella con accesso da via Bonicoli, sarà destinata alla sosta stanziale.Come compensazione della deroga concessa al numero minimo di parcheggi di relazione, il Comune ha ottenuto che accanto al playground ci sia una piazza di 574 metri. Sarà privata a uso pubblico senza limitazione di orari mentre i 17 parcheggi di relazione (realizzati in un fabbricato con accesso da via Giordano), i percorsi pedonali e il percorso pedonale interno saranno privati a uso pubblico dalle 10 alle 21.Inoltre sarà demolito il muro che divide via Bonicoli da via Giovanni da Verrazzano, in modo da collegare queste due strade.