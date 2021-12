14.12.2021 h 11:47 commenti

Al Macrolotto Zero nuovi posti auto e sistema di sensori per rendere più facile trovare parcheggio

Il Comune corre ai ripari dopo le proteste dei residenti preoccupati dai lavori per la zona 30 in via Pistoiese che farà sparire sulla strada una ventina di stalli per la sosta

Un sistema di sensori per controllare la sosta negli stalli blu e rendere così più veloce il ricambio, oltre a una serie di accorgimenti nelle vie adiacenti a via Pistoiese per recuperare i posti auto che la riqualificazione farà perdere. Ecco come l'amministrazione comunale corre ai ripari per venire incontro alle esigenze dei commercianti e dei residenti del cuore del Macrolotto Zero, firmatari di una petizione contro la zona 30 che sarà realizzata nel lungo tratto che va dal bar Scalino all'incrocio con via Orti del Pero restringendo la carreggiata a favore di marciapiedi più ampi che saranno pavimentati e ospiteranno fioriere e panchine.Un intervento (iniziato e poi bloccato per un problema all'appalto) che farà perdere 20 posti auto in via Pistoiese e che rientra nel Piu per la riqualificazione di tutto il quartiere ad alta presenza cinese. I parcheggi ricavati, tramite esproprio, in piazza dell'Immaginario e in via Nino Rota non sono sufficienti a colmare il gap e a calmare gli animi e dunque ecco che ieri, 13 dicembre, l'ufficio Mobilità ha presentato il progetto di "compensazione" alle commissioni 3 e 4.Partiamo dal recupero dei posti persi in via Pistoiese. Saranno creati 36 stalli instaurando il senso unico lungo via Bonicoli. Stesso cambiamento in via Damiano Chiesa dove si ricaveranno di conseguenza 11 posteggi in più. Via Marini invece è già a senso unico ma subirà una razionalizzazione della sosta da cui emergeranno 13 posteggi in più (e 12 alberi).A niente serve aumentare gli stalli se poi la sosta non riflette la vivacità del quartiere dal punto di vista commerciale. Per questo gli uffici hanno pensato a differenziare gli stalli tra residenti e non, e carico e scarico. In più, ed è qui la vera novità, saranno installati dei sensori che permetteranno di segnalare agli automobilisti dove sono presenti i posti liberi e agli ausiliari del traffico e alla polizia municipale di avere sempre la situazione sotto controllo. Niente vieta che questi stalli blu vengano usati in orario serale dai residenti.