07.12.2023 h 10:26 commenti

Al Macrolotto 1 la filiera del falso, scoperti e sequestrati gli strumenti per contraffare la stoffa

Sono in grado di trasformare in un solo giorno oltre 85mila capi di abbigliamento anonimi in griffes per un valore commerciale di circa un milione di euro giornalieri

La Guardia di Finanza dichiara guerra alla filiera del falso. Il Gruppo di Prato ha effettuato un’approfondita analisi dei dati emersi a seguito di numerosi sequestri e, dopo una serie di servizi di osservazione e pedinamento, ha individuato al Macrolotto 1 un laboratorio di produzione di abbigliamento con marchi contraffatti.

I Finanzieri del Nucleo Mobile hanno effettuato quindi un controllo che ha permesso di sottoporre a sequestro oltre 6mila capi di abbigliamento ed accessori con marchi contraffatti e circa mille metri lineari di stoffa in corso di lavorazione e pronti ad essere confezionati. Tutta la merce sequestrata proveniva da un laboratorio nel quale sono stati rinvenuti e sequestrati 20 cliché e 15 punzoni necessari alla stampa dei marchi contraffatti. “Nell’ambiente criminale della contraffazione – si spiega in una nota delle Fiamme gialle pratesi - il valore economico dei clichè e dei punzoni riveste un ruolo molto importante perché è proprio grazie al loro utilizzo che un tessuto “anonimo” viene trasformato in note griffes della moda nazionali ed internazionali”. Basta immaginare che con un utilizzo quotidiano regolare i clichè sequestrati sarebbero stati in grado di trasformare in un solo giorno oltre 85mila capi di abbigliamento anonimi in capi contraffatti, per un valore commerciale di circa un milione di euro giornalieri. Gli accertamenti tecnici effettuati con l’ausilio di consulenti specializzati hanno evidenziato l’elevatissima fattura e precisione nella riproduzione di quanto sequestrato. Il titolare della ditta dove sono stati trovati i capi contraffatti e il responsabile del laboratorio utilizzato come stamperia, sono stati denunciati per contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi. Sono entrambi cinesi.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus