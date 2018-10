23.10.2018 h 16:08 commenti

Al liceo San Niccolò la didattica diventa virtuale, inaugurate cinque aule 4.0

Solo altre sei scuole in Italia hanno la stessa dotazione tecnologica, frutto di una donazione e della collaborazione di TT Tecnosistemi e Acer.

Penne, libri, quaderni ma anche una lavagna interattiva e un visore per la realtà virtuale. Al liceo scientifico San Niccolò l'innovazione tecnologica diventa uno strumento didattico quotidiano per appassionare gli studenti a tutte le materie inserite nel piano di studi, dal latino alla chimica passando dalle scienze alla storia dell'arte.

Questa mattina, 23 ottobre, alla presenza del direttore dell'ufficio scolastico regionale Domenico Peruzzo, sono state inaugurate le 5 aule 4.0 dell'unica sezione del liceo scientifico del Conservatorio San Niccolò per un totale di 60 studenti cponvolti. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la pratese TT Tecnosistemi e con Acer, grazie alla generosa donazione di Carlo e Carla Marini in memoria del figlio Alberto, prematuramente scomparso. "La signora è stata allieva della nostra scuola, - ha spiegato il presidente della Fondazione San Niccolò, Guido Giovannelli - ritornando dopo decenni grazie a un'iniziativa del Fai, ne ha riscoperto la bellezza e l'attualità della nostra proposta formativa. Ha quindi deciso con il marito un gesto di vicinanza alla nostra realtà".



La preside, Mariella Carlotti, ha sottolineato l'importanza dell'integrazione tra i sistemi didattici tradizionali e quelli innovativi: "Non abbiamo tolto la lavagna ardesia, ne abbiamo aggiunta un'altra. La tecnologia è un valore aggiunto, non una sostituzione degli strumenti di lavoro del personale docente. La realtà virtuale è utile per introdurre i ragazzi nella realtà, per stimolarne l'interesse e la riflessione. E' uno strumento che migliorerà ulteriormente la qualità della nostra formazione che ha ricevuto il plaudo della commissione d'esame della scorsa maturità".

Solo altre 6 scuole in tutta Italia hanno la stessa dotazione tecnologica del liceo San Niccolò. "Ogni aula ha un solo visore perchè in accordo con gli insegnanti è stato scelto approccio ben specifico. - spiega Marco Manzuoli della TT Tecnosistemi - La classe viene divisa in due gruppi, ciascuno sceglie lo studente che indosserà il visore e quindi farà da avatar vivendo la realtà virtuale immersiva in prima persona. Al resto del gruppo spetterà il compito di guidarlo. L'apprendimento quindi è collettivo".

