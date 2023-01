16.01.2023 h 12:13 commenti

Al liceo Livi un percorso formativo sul linguaggio inclusivo

Rivolto agli studenti del quarto anno prevede una serie di incontri con autori e sociologi partendo dall'analisi dei testi

Giovedì 19 gennaio gli studenti e le studentesse della classi 4 BL, 4B BIO, 4CL, 4EL , 4LL del liceo Livi parteciperanno ad un incontro formativo con Vera Gheno, sociolinguista e scrittrice, e lo scrittore Fabrizio Acanfora,.

L’incontrorientra in un percorso che ha portato i ragazzi e le ragazze a riflettere, dall'inizio dell'anno, sulla relazione tra linguaggio e realtà, con un'attenzione particolare al linguaggio inclusivo e offrirà loro l’opportunità di confrontarsi con l’autore e l’autrice di importantissimi e fondamentali saggi sul tema.

Partendo dalla considerazione che nell'uso del linguaggio spesso le persone pensano che siano "solo parole", il progetto, attraverso la lettura e l'analisi di alcuni testi degli autori , ha avviato una seria e profonda riflessione sull'importanza del linguaggio come strumento di inclusione, in particolare contro la discriminazione di genere e le neuro divergenze.

Gli studenti all' interno di questo progetto hanno già realizzato un vademecum per un uso più inclusivo del linguaggio in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus