Al liceo Livi si sperimenta la pace: una classe partecipa all'esperienza del progetto Rondine

Per tre anni gli studenti saranno seguiti da un tutor che insegnerà le tecniche per gestire i conflitti. Per il periodo di alternanza scuola lavoro gli studenti frequenteranno la cittadella della Pace in provincia di Arezzo

Il liceo Livi è stato selezionato, insieme ad altre dodici scuole italiane, per la sperimentazione del progetto Rondine, che prevede un percorso triennale per la gestione dei conflitti all'interno della classe, ma anche con gli insegnanti.

La 3DL, per i prossimi tre anni, sarà un “distaccamento” della cittadella della Pace, l'esperienza nata in provincia di Arezzo dove convivono studenti provenienti da Paesi in guerra fra loro.

E proprio nell'antico borgo “La Rondine” gli studenti del Livi faranno un'esperienza di alternanza scuola lavoro, dopo un percorso che durerà tutto l'anno. Un tutor seguirà i ragazzi nell'attività extracurricolare, mentre i docenti della sezione sono stati formati per imparare a gestire i conflitti. Tra le esperienze previste nei tre anni di sperimentazione anche la visita al Parlamento europeo.

Edizioni locali collegate: Prato

