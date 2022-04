04.04.2022 h 18:22 commenti

A una studentessa del liceo classico Cicognini il primo premio del Certamen Philelfianum

La giovane ha vinto con la traduzione e il commento di un dittico poetico tratto dalla corrispondenza in versi tra Giano Pannonio e Enea Silvio Piccolomini. Un'altra ragazza che frequenta la scuola di via Baldanzi è stata invece ammessa alle finali delle Olimpiadi di Filosofia

Giulia Roberto, studentessa del Liceo classico Cicognini, ha vinto la V edizione del Certamen Philelfianum, con la traduzione e il commento di un dittico poetico tratto dalla corrispondenza in versi tra Giano Pannonio e Enea Silvio Piccolomini. A concorrere al Certamen, insieme a lei anche altri tre studenti della scuola pratese: Daria Giachi, Sara Giovagnoli, Noemi Pollastri. Non solo traduzioni, ma anche filosofia, Luisa Bevilacqua dopo essersi classificata al secondo posto alla fase regionale delle Olimpiadi della Filosofia, parteciperà alla finale nazionale, collegata online da via Baldanzi il 7 aprile. Sesto posto regionale invece per Tommaso Disconzi.