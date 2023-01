27.01.2023 h 15:18 commenti

Al lavoro in strutture private durante il congedo per assistere la madre, condannato medico dell'ospedale

Accusato di truffa, un ginecologo del Santo Stefano è stato condannato a 1 anno e 8 mesi. Alla Asl Toscana centro, costituita parte civile, riconosciuta una provvisionale di 14mila euro. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2012 e il 2019: tre giorni di assenza al mese in forza della legge 104

Anziché assistere l'anziana madre, utilizzava i giorni di permesso previsti dalla legge 104 per svolgere la sua professione di medico in strutture private. Un ginecologo dell'ospedale di Prato è stato condannato a un anno e 8 mesi di reclusione per truffa. La sentenza è stata pronunciata nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 gennaio. Il professionista è stato anche condannato a pagare una multa di 600 euro e a pagare un risarcimento, in via provvisionale, di 14mila euro alla Asl Toscana centro che si è costituita parte civile, assistita dagli avvocati Silvia Nesti e Massimiliano Tesi.I fatti risalgono al periodo 2012-2019. Il medico, 67 anni, dirigente presso il reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Prato (prima del Misericordia e Dolce e successivamente del Santo Stefano), ottenne di poter usufruire dei permessi previsti dalla legge 104 per prestare assistenza alla madre, riconosciuta dalle commissioni mediche come portatrice di grave handicap. Tre giorni al mese di assenza dal lavoro per assistere l'anziana che però, secondo quanto contestato dalla procura e recepito dal giudice, il ginecologo ha impiegato per svolgere attività privata presso due centri medici in provincia di Treviso e in provincia di Venezia. Stando al calcolo fatto dalla Asl, al medico sono stati erogati negli anni quasi 33mila euro a titolo di permessi per la 104.