Al Gramsci Keynes un incontro sull'alta specializzazione tecnologica post diploma

L'assemblea si è tenuta ieri all'auditorium della scuola alla presenza del portavoce del presidente della Regione e dei referenti degli Its Prodigi, Energia e ambiente, Tab, Mita, Prime, Eat, Vita

Per i futuri diplomati c'è un'opportunità importante per specializzare le proprie competenze e rispondere maggiormente alle esigenze del mercato del lavoro. Si tratta degli istituti tecnologici superiori Accademy, ossia scuole di alta specializzazione tecnologica post diploma della durata di due anni completamente finanziate da aziende e Miur. Un'importante novità a cui l'istituto Gramsci Keynes ha dedicato la mattinata di ieri, 11 gennaio, per aiutare le classi quinte ad orientarsi sul proprio futuro. Hanno partecipato all'evento Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana e coordinatore di Giovanisì, Stefania Cecchi responsabile del settore formazione e istruzione Iefp e Its della Regione Toscana nonché i referenti delle sette fondazioni Its presenti nell'area Prato-Pistoia-Firenze.Ai numerosi studenti presenti nell'auditorium della scuola di via Reggiana, oltre alla condivisione dei percorsi offerti dalle varie Accademy, “è stata data la possibilità di riflettere sul proprio futuro e sull'importanza di scegliere seguendo le proprie passioni – spiega Patrizia Cataldi, docente del Gramsci Keynes e assessore all'istruzione di Poggio a Caiano - grazie all'intervento coinvolgente del giovane portavoce della Regione, Bernard Dika, che con un excursus motivazionale da Don Milani ad Eistein, ha condotto i ragazzi verso la consapevolezza che il loro futuro, ma anche il nostro, è nelle loro mani. Ha sottolineato che il compito della scuola deve essere quello di tirar fuori (educere in latino) il meglio di loro stessi”.Oltre a Cataldi, hanno organizzato l'evento di ieri la professoressa Ada Bocchetti, Stefania Cecchi responsabile formazione giovanile della Regione, e i referenti degli Its Prodigi, Energia e ambiente, Tab, Mita, Prime, Eat, Vita.