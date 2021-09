13.09.2021 h 18:56 commenti

Al giardino Buonamici la festa di tutti i neodiplomati alla maturità 2021

Il presidente della Provincia Francesco Puggelli ha consegnato ad una rappresentanza di studenti una pergamena ricordo con la citazione di John Fitzgerald Kennedy: “Il futuro non è un regalo, è una conquista”

Protagonisti di “Mi merito una festa” nell’edizione 2021 sono stati tutti i neodiplomati delle scuole superiori di Prato. Nel giardino Buonamici, in una edizione speciale che ha visto protagonisti alcuni rappresentanti designati dai vari istituti ritirare la pergamena a nome di tutti gli ex studenti, il presidente della Provincia Francesco Puggelli ieri pomeriggio 13 settembre si è congratulato con i neodiplomati, consegnando ad ognuno una pergamena ricordo con la citazione di John Fitzgerald Kennedy: “Il futuro non è un regalo, è una conquista.”

Presenti anche i rappresentanti delle istituzioni: il sindaco di Prato Matteo Biffoni, le assessore Antonella Baiano del Comune di Montemurlo e Tamara Cecconi del Comune di Carmignano e poi Gianmarco Barluzzi, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Cna Toscana Centro, Margherita Cerretelli presidente dei giovani imprenditori Confindustria Toscana Nord, Ascanio Marradi direttore Confesercenti Prato, i presidi Paolo Cipriani, Stefano Pollini e la vicepreside del Dagomari Cristiana Cecconi.

Dopo aver dato il benvenuto ai nuovi presidi Claudia del Pace dell’istituto Dagomari e Francesca Zannoni per il Datini, il presidente Puggelli ha voluto ringraziare i presidi Daniele Santagati e Maria Gabriella Fabbri, che da pochi giorni hanno raggiunto il pensionamento e che sono stati omaggiati con un piccolo pensiero da parte di tutta l’amministrazione provinciale per il lavoro svolto in questi anni.

Poi è stato il momento della consegna delle pergamene ai neodiplomati designati dagli istituti, in rappresentanza di tutti gli studenti che la riceveranno al proprio domicilio.

L'evento è stato trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della Provincia.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus