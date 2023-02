13.02.2023 h 16:24 commenti

Al Fabbricone in scena Babylon, parabola di denuncia della condizione dei rifugiati

Uno spettacolo di Neville Tranter con burattini di dimensione umana realizzato insieme alla compagnia olandese Stuffed Puppet Theatre sul tema della migrazione, del destino dei rifugiati

L’australiano Neville Tranter, autore, regista, performer e burattinaio e maestro del nuovo teatro di figura, arriva da giovedì 16 a domenica 19 febbraio al Teatro Fabbricone con Babylon , uno spettacolo (in inglese con sopratitoli in italiano) con burattini di dimensione umana realizzato insieme alla compagnia olandese Stuffed Puppet Theatre sul tema della migrazione, del destino dei rifugiati e dello stato contraddittorio nel quale si trova l’Europa, divisa tra norme morali e riflessi difensivi (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30).

Sulla scena i personaggi sono i grotteschi e umanissimi pupazzi di taglia umana costruiti, mossi e fatti parlare dallo stesso Tranter. La storia è quella di un capitano nervoso che, su una spiaggia dell’Africa settentrionale, attende con impazienza gli ultimi passeggeri, tutti rifugiati in fuga che cercano di salire sull'ultima nave per Babilonia, la terra promessa. C’è un gran via vai di gente, c’è un’anziana alla ricerca del figlio, un giovane che ha perduto il padre e c’è pure un cagnolino. Alcuni ottengono un posto a bordo, altri rimangono indietro e, nella confusione generale, neanche Dio, suo figlio e tanto meno il diavolo riescono a mettere ordine

Si tratta di un moderno racconto biblico sull’uomo che affronta il fato, ma anche su come viviamo la nostra vita mentre altri muoiono. È una moderna parabola dall’umor nero che denuncia la condizione dei rifugiati e punta il dito contro l’indifferenza e la passività della società occidentale.

Dopo la replica di giovedì 16 febbraio, il critico e ricercatore Lorenzo Donati dialoga con la compagnia nell'ambito del laboratorio di scrittura critica Punti Focali per School of Met.