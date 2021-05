10.05.2021 h 18:07 commenti

Al Fabbricone in prima assoluta debutta "Le nozze" con la regia di Claudio Morganti

Da stasera a domenica lo spettacolo tratto dalla commedia in un atto scritta da Anton Čechov. La produzione è del Teatro Metastasio, sul palco gli interpreti del Gruppo di lavoro artistico del Met

Da stasera, martedì 11, a domenica 16 maggio al Teatro Fabbricone debutta prima assoluta "Le nozze" di Anton Čechov con la regia di Claudio Morganti (feriali 19, domenica 18). Prodotto dal Teatro Metastasio di Prato, lo spettacolo prende le mosse dalla commedia in un atto scritta da Čechov nel 1889, che mette in scena gli invitati a un pranzo di nozze, appartenenti alla piccola borghesia russa, in un'atmosfera nella quale la voglia di "mostrarsi all'altezza" degli sposi e delle loro famiglie si scontra con le loro modeste possibilità economiche.

Lo sviluppo registico di Morganti tratta questa materia di partenza come “un ibrido che nasce dall’unione tra la commedia e la farsa”, qualcosa di “grottesco, in grado di generare reazioni contrastanti, dal riso all’indignazione”, e sfrutta la sinergia degli interpreti del Gruppo di lavoro artistico del Met – Roberto Abbiati, Monica Demuru, Oscar De Summa, Ilaria Francesca Marchianò, Savino Paparella, Francesco Pennacchia, Arianna Pozzoli, Francesco Rotelli, Gianluca Stetur, Paola Tintinelli, Luca Zacchini – per ricercare la bizzarra mostruosità del grottesco nei loro comportamenti.