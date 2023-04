17.04.2023 h 09:26 commenti

Al Fabbricone è di scena "Zio Vanja" Un’indagine sulla ferocia di Anton Cechov

Da giovedì a domenica per la regia di Simona Gonella, un classico della letteratura teatrale mondiale che consente di esplorare senza compromessi le relazioni familiari e interpersonali dei personaggi

Il teatro Fabbricone da giovedì 20 a domenica 23 aprile ospita Zio Vanja Un’indagine sulla ferocia di Anton Cechov, regia Simona Gonella con Stefano Braschi, Stefanie Bruckner, Marco Cacciola, Anna Coppola, Stefania Medri, Woody Neri, Donato Paternoster prodotto da Elsinor Centro di Produzione Teatrale e Teatro Metastasio.

La regista Simona Gonella si addentra in Zio Vanja di Cechov, un classico della letteratura teatrale mondiale che consente di esplorare senza compromessi le relazioni familiari e interpersonali dei personaggi. L’interesse del lavoro è centrato su quanto queste relazioni possano diventare feroci, sulla brutalità di una convivenza forzata per lungo tempo tra persone che non provano empatia tra di loro, sulla impossibilità di essere felici.

La storia racconta come il ritorno dell’anziano professore e di sua moglie nella tenuta di campagna (in cui vivono stabilmente Vanja, sua nipote Sonja, Telegin e la balia, e nella quale è di casa il dottore) disturbi, come un corpo estraneo, gli equilibri di un microcosmo familiare già minato da antiche ruggini e inneschi un sottile gioco al massacro in cui emergono vecchi rancori, tensioni taciute, passioni frustrate e non corrisposte. Uno spazio astratto, geometrico, dominato dal rosso intenso di un tappeto e di una parete, riverbera e amplifica la ferocia delle relazioni tra i protagonisti, incatenati ad un eterno ripetersi di un quotidiano sempre uguale, all’interno di un claustrofobico ring. Tutte le disfunzioni della famiglia e di chi le gira intorno vengono messe a nudo: vittime e carnefici paiono danzare insieme in un ambiente asfissiante, oppressi da rapporti stantii e corrotti e desideri mai soddisfatti. I movimenti di questa danza sono scanditi da azioni spesso crudeli, dettate dal bisogno di ciascuno di soddisfare i propri desideri o quel che ne resta. Una ferocia delle relazioni che i membri della famiglia esercitano gli uni sugli altri, una contagiosa spietatezza che inquina i rapporti e incastra senza apparenti vie d’uscita, disegnando un quadro sociale bloccato da una fatale incapacità.

