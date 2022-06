01.06.2022 h 17:48 commenti

Al Datini la presentazione del corso di laurea italiano cinese di Comunicazione Interculturale e d’Impresa

Il percorso quadriennale permetterà agli studenti di ottenere un diploma di laurea di primo livello presso l’Università di Siena alla fine del terzo anno e un equivalente titolo “bachelor”, riconosciuto dall’ordinamento cinese

Il corso di laurea Comunicazione Interculturale e d’Impresa, in italiano e cinese dell'Università di Siena facoltà di lingue in collaborazione con quelladi Wenzhou, sarà presentato sabato 6 giugno alle 9,30 nell'aula magna dell'istituto Datini.

"Abbiamo organizzato questo incontro nella nostra scuola- spiega la dirigente scolastica Francesca Zannoni - per permettere ai numerosi studenti stranieri di partecipare a una giornata di orientamento universitario. Troppo spesso non considerano l'ipotesi, proprio per la difficoltà della lingua, viceversa è anche un'opportunità per gli studenti italiani, penso in particolare a quelli che frequentano corsi di lingua cinese".

Grazie ad un accordo recentemente sottoscritto fra l’Università cinese di Wenzhou e l’Università di Siena, sarà attivo dal prossimo anno accademico 2022-23 un nuovo corso di laurea, che si tiene congiuntamente nella sede di Arezzo dell'Università di Siena, e in quella del College of International Education e dalla School of Foreign Languages dell’Università di Wenzhou. Il percorso, di durata quadriennale, permetterà agli studenti dei due atenei di ottenere una laurea di primo livello presso l’Università di Siena alla fine del terzo anno e un equivalente titolo “bachelor”, riconosciuto dall’ordinamento cinese, in Lingua e letteratura cinese con specializzazione in cinese commerciale presso l’Università di Wenzhou alla fine del quarto anno.

Gli iscritti trascorreranno il primo biennio presso il Campus di Arezzo, per poi completare il loro percorso formativo in mobilità internazionale presso l’ateneo cinese. Oltre allo studio della lingua e cultura cinese, il nuovo programma include insegnamenti di storia, geografia, italianistica e comparatistica, scienze sociali ed economiche. Il doppio titolo prevede inoltre attività di tirocinio e di orientamento al lavoro durante la mobilità internazionale.