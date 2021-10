27.10.2021 h 15:46 commenti

Al Dagomari si è celebrata la giornata dell'albero: piantata una quercia nel giardino

I ragazzi hanno voluto chiamare Libera la pianta: "Rispettare e rigenerare l'ambiente restituisce a tutti la libertà di vivere“. L'evento realizzato in collaborazione con Legambiente

Gli studenti del Dagomari hanno voluto celebrare ieri, 26 ottobre, “la giornata dell’albero”. L’evento, realizzato in collaborazione con Legambiente e coordinato dal professor Dario Donatini, ha visto i ragazzi delle classi 3A Rim, 2E Afm, 2D Afm, 1ASas, 4A Sc. impegnati nella piantumazione di una quercia nel giardino della scuola. All’iniziativa hanno partecipato il presidente della Provincia, Francesco Puggelli, e la dirigente scolastica Claudia Del Pace.

“Libera” è il nome che gli studenti della prima A, indirizzo sociale, hanno voluto attribuire alla nuova pianta. “Abbiamo pensato – commentano - di dare questo nome alla quercia perché le piante sono esseri viventi e in quanto tali hanno dei diritti. Come per gli esseri umani, anche per le piante la vita è un diritto, così come lo è il poter vivere liberi in un mondo pulito. Rispettare e rigenerare l'ambiente restituisce a tutti la libertà di vivere“.



