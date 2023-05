26.05.2023 h 09:11 commenti

Al Dagomari sei borse di studio in ricordo di Mirko Iglio a cinque anni dalla scomparsa

Premiati gli alunni di terza che hanno ottenuto i migliori voti durante l'anno scolastico. A consegnare il riconoscimento, finanziato dalla famiglia e dagli ex compagni di classe, Clara la figlia dell'ex studente morto prematuramente nel 2018

Sei borse di studio per gli studenti del Dagomari nel ricordo di Mirko Iglio ex alunno della scuola morto nel 2018.

Ilaria Ioja, Martina Morini, Christian Rizzo, Alessia Lusetti Chen Aiwang e Emilt Saurino che frequentano il terzo anno, sono stati premiati da Clara la figlia di mentre i genitori e i compagni di scuola hanno finanziato le borse di studio. Durante la cerimonia sono stati anche premiati Matteo Niccoli, primo classificato al campionato nazionale di economia e finanza e a Niccoló Mastrolia che ha ottenuto eccellenti risultati nella categoria Junior. “La consegna delle borse di studio in memoria di Mirko – ha annunciato la dirigente scolastica Claudia Del Pace - diventerà un appuntamento fisso per onorare un nostro ex alunno morto prematuramente. A lui nel 2018 era stato anche intitolato il laboratorio di informatica”.

