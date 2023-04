19.04.2023 h 13:06 commenti

Al Dagomari mancano cinque aule, sbagliati i conti e ora è caccia a nuovi spazi

La sede di via di Reggiana da giugno sarà interessata dai lavori di adeguamento antisismico, le aule coinvolte invece che dieci saranno quindici. La ex Stella d'Italia non è più sufficiente a ospitare tutti gli studenti

Al Dagomari per il prossimo anno scolastico mancano cinque aule, sono stati sbagliati i conti degli spazi interessati ai lavori antisismici. E così, invece delle preventivate dieci per cui all'istituto era stata assegnata la succursale dell'ex Stella d'Italia, il cantiere ne interesserà quindici.

"Abbiamo segnalato il problema alla Provincia - ha spiegato la dirigente scolastica Claudia Del Pace- e ora siamo in attesa di una risposta per organizzare la didattica soprattutto in previsione del trasferimento in centro dove dovranno traslocheranno anche alcuni laboratori".

Il Dagomari, per i prossimi anni scolastici, avrà anche a disposizione il centro Ventroni oltre alla sede di via Reggiana. Dalla Provincia fanno sapere che stanno cercando nuovi spazi, ma non forniscono spiegazioni su come mai le aule interessate non sono più dieci.

I lavori inizieranno a giugno, al termine della scuola, e riguardano l’adeguamento antisismico dei Blocchi A, B e Blocco Hall . L'investimento è di 5.248.847,02 euro di cui 3.411.373,25 euro provenienti dai Fondi PNRR (il 65% della cifra totale) e € 1.837.473,77 provenienti da fondi della Provincia (il 35% del totale). Un cantiere itinerante che prevede la rotazione delle classi da un'ala all'altra della scuola.

aa