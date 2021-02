15.02.2021 h 10:37 commenti

Al Dagomari la Dad si apre anche a lezioni tenute da magistrati e biologi

Con il progetto Radio Eolo è stato predisposto un calendario di interventi con esperti che approfondiranno temi di attualità, ma si parlerà anche di ambiente, relazioni internazionali e cittadinanza attiva

Non solo insegnanti in Dad, ma anche magistrati, biologici, sociologi. Al Dagomari è partito il progetto Radio Eolo proprio con l'obiettivo di arricchire la didattica a distanza con interventi affidati a professionisti. Del resto era il modello che prima della pandemia veniva periodicamente proposto a tutto gli allievi. Ora, invece si utilizza l'online con il vantaggio di poter coinvolgere in contemporanea anche più scuole, non soltanto pratesi . L'idea è di due insegnanti, Francesco Pomicino e Dario Donatini, che dopo mesi di didattica a distanza hanno voluto diversificare le lezioni proponendo ai ragazzi una panoramica su temi di attualità.

“L’iniziativa - spiega Pomicino – prevede diversi incontri con personaggi autorevoli di varie discipline che saranno intervistati dagli studenti stessi, un insegnante invece farà da moderatore. Un progetto che accorcia la distanza con la cultura e mette in collegamento gli studenti con i temi di attualità e di interesse civico e ambientale”.

Tra i tanti ospiti del programma ci saranno: Gherardo Colombo (Ex magistrato e saggista), Daniele Bottoni (Biologo, Istruttore Federale di Biologia Marina ASD SUB Prato),

Alessandra Boccolini (psichiatra – ASL Toscana Centro), Cecilia Strada (Responsabile della nave ResQ), David Fanfani (Università di Firenze. Dipartimento di Architettura), Pietro Bartolo (Europarlamentare e medico a Lampedusa), Riccardo Canesi (Coordinatore nazionale SOS Geografia), Daniela Freggi e Girolamo Culmone (rispettivamente Direttrice del “Marine Sea Turtle Rescue Centre” di Lampedusa, Geologo naturalista), Maria Rita Cecchini (Architetto, Legambiente Prato) e tante altri voci autorevoli.

“Con questo progetto – prosegue Donatini - i docenti avranno la possibilità di rompere la

monotonia della lezione frontale proponendo momenti di relazioni attive.Abbiamo cercato di organizzare il programma spaziando in vari argomenti dall'ambiente alla dignità del lavoro, dalla cittadinanza attiva alle relazioni internazionali”.

Il progetto, a costo zero, ha il patrocinio della Camera dei deputati, della Provincia di Prato e di Legambiente Toscana.e Sub Prato. “Abbiamo avuto richieste di partecipazione – spiegano gli organizzatori – anche da parte di scuole fuori provincia e regione e così il dibattito e il confronto è stato ancora più interessante”.

