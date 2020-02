18.02.2020 h 12:17 commenti

Al Dagomari ciclo di conferenze per gli studenti su clima e ambiente

Il primo appuntamento è stato con Paolo Comoretto, radioastronomo dell’Istituto di Astrofisica di Arcetri. A marzo due incontri sul tema della tutela del mare dalla plastica e sull'importanza della risorsa acqua. Ad aprile l'impegno con Legambiente in "Puliamo il Mondo"

Continua l’attenzione per l’ambiente dell’Istituto Tecnico e Professionale Dagomari: la scorsa settimana le classi quarte hanno assistito ad una conferenza sui cambiamenti climatici tenuta da un ospite prestigioso: Paolo Comoretto, radioastronomo dell’Istituto di Astrofisica di Arcetri, che ha offerto un’esauriente panoramica sull’evoluzione storica del clima, soffermandosi sulle cause che hanno portato al surriscaldamento climatico.

Darla Dervishi, referente della Consulta degli studenti della provincia di Prato, si è fatta portavoce dei suoi compagni di scuola commentando “Esco molto arricchita da questo incontro, ma con molti punti di domanda. Non capisco infatti come mai a livello politico non si riesca a trovare un’azione sinergica per contrastare tutto quello che abbiamo sentito oggi. Tutti siamo coinvolti e la politica, che dovrebbe rappresentarci, si deve impegnare di più a trovare rimedi e soluzioni al problema del global warming”.

Si tratta del primo di una serie di incontri e manifestazioni sul tema dell’ambiente che coinvolgeranno l'istituto. Nel mese di marzo infatti, in vista della giornata internazionale dell’acqua, sono previsti due incontri, in collaborazione con Subprato, con un biologo marino e la realizzazione di una manifestazione a tema sull’acqua, che prevederà tra l’altro la distribuzione di borracce a tutti gli studenti dell’istituto, con l’obiettivo di ridurre la quantità di plastica utilizzata da ogni singolo alunno. Nel mese di aprile, infine, alcune classi saranno impegnate con Legambiente in Puliamo il Mondo. L’evento ha lo scopo di ripulire dai rifiuti l’area prospiciente il polo scolastico di Via di Reggiana.

Quest’impegno prosegue un percorso avviato lo scorso anno con la prima edizione di ‘Puliamo il mondo’ e con la partecipazione alla manifestazione al Global Climate Strike 4 Future dello scorso anno.



