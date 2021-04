01.04.2021 h 18:02 commenti

Al Copernico striscioni per chiedere l'apertura della scuola in presenza

Alcuni insegnanti hanno appeso cartelloni sulla facciata del liceo in concomitanza con il primo giorno di vacanza. "Riaprite le scuole anche per gli studenti più grandi"

Oggi,1 aprile, è il primo giorno delle vacanze pasquali; le scuole sarebbero state chiuse anche non in tempo di pandemia, ma il 2021 è un anno particolare. E così alcuni insegnanti hanno tappezzato la facciata del liceo Copernico con striscioni e cartelloni in cui si chiede la riapertura degli istituti scolastici superiori.“Un modo – spiegano i professori – per non fare calare l’attenzione durante le vacanze, crediamo che sia necessario il ritorno in classe per tutti gli studenti, non solo per i più piccoli. Questa iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Priorità alla Scuola, ma i ragazzi non hanno partecipato".