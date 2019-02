26.02.2019 h 13:23 commenti

Al Copernico al via "L'Agorà" con l’intervento del maresciallo Giangrande

Ospite del forum sulla legalità, tra gli altri incontri quello sull'astrologia, sulla moda e lo sport.Gli organizzatori: "Siamo soddisfatti la partecipazione è altissima come il grado d'attenzione"

Primo giorno di "Agorà" al liceo Copernico, ospite d’onore il maresciallo Giuseppe Giangrande che continua il suo impegno nella diffusione della cultura della legalità. “Ormai il progetto dura da oltre 18 mesi – ha spiegato – ed è stato pensato per portare la nostra testimonianza per far capire alle nuove generazioni che cosa sia la legalità e l’umiltà. Ogni volta che torno a casa mi porto un bagaglio d’esperienza e di conoscenze delle riflessioni e delle domande dei ragazzi a cui cerco di dare una risposta”. Oltre al forum sulla legalità nelle palestre del liceo e in aula magna è stato organizzato un incontro sull’astrologia con Adrian Fartade che ha registrato il sold out, partecipazione anche all’incontro sulla moda dove le ragazze si sono improvvisate modelle e nella “sala cinema” con la proiezione del film il Pianista e Sconnessi.“Siamo molto soddisfatti di come si è svolta questa prima parte – ha spiegato Tommaso Mugnai del comitato studentesco – tutti gli incontri sono molto frequentati e il livello di attenzione è massimo. Organizzazione quasi perfetta”.Accanto ai ragazzi anche gli insegnanti che hanno contribuito a mettere a punto la macchina organizzativa proponendo laboratori attivi, come quello ambientale che in questi giorni ridipingerà le pareti della “palestrina” al piano interrato. E domani si continua con altri incontri che abbracciano problemi di attualità come quello della sfera sessuale ma anche l’orientamento alla scelta della facoltà universitaria, la corretta alimentazione, il problema del gioco d’azzardo, quello del razzismo e lo sport.