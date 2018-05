18.05.2018 h 14:46 commenti

Al Circolo di Viaccia si tiene il congresso regionale di Arci

Domani e domenica i lavori dell'assise che si concluderà con la nomina degli organismi dirigenti e l’elezione del presidente toscano

Ma.Gu.

Arci Toscana domani sabato 19 e domenica 20 maggio va a congresso, e lo fa al Circolo La Libertà del 1945 , in via Pistoiese a Viaccia.Sarà l’occasione per un confronto sui temi principali che riguardano la vita dell’associazione oltre che della nomina degli organismi dirigenti e dell’elezione del presidente regionale dell’Associazione. Tanti saranno gli ospiti invitati, provenienti da associazioni, partiti, istituzioni per parlare, tra le altre cose, di arte contemporanea e associazionismo culturale in una tavola rotonda nella giornata inaugurale.Domenica, nel quadro dei lavori congressuali ci sarà anche la presidente nazionale di Arci Francesca Chiavacci, che interverrà durante i lavori della mattinata. I due giorni saranno arricchiti dallo spettacolo con la regia di Massimo Bonechi “Il gobbo a mattoni”, sabato sera alle 21.30. “Siamo pronti per ospitare l’evento regionale di Arci più significativo dell’anno – spiega il presidente del Circolo di Viaccia Enrico Fiaschi – siamo orgogliosi di essere stati scelti, è un riconoscimento al nostro lavoro. Siamo un circolo attivo con attività sportive, ricreative e culturali di alto livello qualitativo. E poi anche la struttura, su cui faremo prossimamente degli investimenti, è adatta a questo tipo di iniziative. Dirò di più ci candidiamo anche per l’anno prossimo”.