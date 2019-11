05.11.2019 h 18:41 commenti

Al circolo Cherubini di Grignano la cantante rumena Paula Seling in concerto

L'artista è molto nota in patria e ha partecipato a due edizioni dell'Eurovision Song Contest ottenendo anche un terzo posto. Per la tv rumena è stata giudice di X Factor

Una delle cantanti più amate in Romania, Paula Seling, sarà a Prato domenica 10 novembre per esibirsi dalle 15 in poi al circolo Cherubini (zona Grignano).

Paula Seling, ha rappresentato la Romania all'Eurovision Song Contest 2010 con il brano "Playing With Fire", duettando con Ovi. Nell'occasione l'artista ottenne il terzo posto in finale. Sempre in duetto con Ovi, ha rappresentato nuovamente la sua nazione all'Eurovision Song Contest 2014 con la canzone "Miracle", arrivata undicesima. E' stata anche giudice di X-Factor rumeno e, nella sua carriera, ha duettato più volte con Al Bano.

L'artista ha un repertorio molto ricco e poliedrico, oltre che multilingue. Ha cantato per il Papa Francesco e ha tenuto concerti in tutto il mondo. Il biglietto costa 15 euro e si può acquistare direttamente al circolo.