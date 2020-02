20.02.2020 h 18:14 commenti

Al Chiesino di Narnali un tuffo nella storia della città

In cattedra il professore Giampiero Nigro. Si comincia domani con una serata dedicata a Francesco Datini. Più goloso il prossimo incontro dedicato alla cucina

Il Chiesino di Narnali in via Pistoiese 515 ospita le prime due lezioni di un ciclo dedicato al glorioso passato di Prato, “I venerdì con la storia”, organizzato dal comitato del Chiesino. Si comincia domani, 21 febbraio, alle 18 con un incontro dedicato a uno dei personaggi più famosi della città, Francesco Datini. A salire in cattedra sarà il massimo esperto della storia economica del territorio pratese e toscano, il professor Giampiero Nigro, già preside della facoltà di Economia all’Università di Firenze, profondo conoscitore della figura e dell’opera del famoso mercante di Prato. Lo stesso professore guiderà i presenti nel secondo suggestivo tuffo nel passato, in programma per il 6 marzo sempre alle 18. Stavolta si parlerà di cibo ai tempi del Boccaccio, la cucina del ricco e del povero. Due occasioni importanti per approfondire la storia della propria città, sfatare qualche mito e conoscere divertenti aneddoti che solo una grande studioso con Nigro può regalare.

