Al Chersoni due settimane all'insegna della musica, della birra e dello street food

Inizia il 1 giugno la prima edizione della kermesse "Birra + Festival Prato". Tutti i concerti sono a ingresso gratuito. Mercoledì sul maxischermo Italia-Argentina, giovedì i Cugini di Campagna poi le cover band di Vasco e dei Queen

Dodici serate di eventi ad ingresso gratuito contornate da birrifici, street food, mercatini e giostre per bambini. E' il "Birra + Festival Prato" che da mercoledì primo giugno si terrà nell'area dello stadio Chersoni di Iolo, organizzata da Rugby in Festa con il patrocinio del Comune.

Ogni giorno, a partire dalle 19, sarà possibile cenare negli stand gastronomici in attesa di assistere ai concerti, tutti a ingresso libero.

Si parte con mercoledì 1 giugno con il maxischermo per seguire insieme la finalissima di calcio tra Italia e Argentina, rispettivamente campioni d'Europa e del Sud America. Il 2 giugno, poi, il concerto dei Cugini di Campagna che tornano per l'occasione a Prato. Il programma prosegue venerdi 3 con una serata all'insegna degli anni Novanta grazie ai "Back to the 90s Boys". Sabato 4 sul palco si esibirà "La Combriccola del Blasco", la più famosa cover band inspirata a Vasco Rossi mentre e chiudere il fine settimana domenica 5 sul palco saliranno i "Queen at the Races" per una serata dedicata a Freddie Mercury.

Per maggiori informazioni e il programma completo dalla pagina Facebook: Birra+ Festival Prato oppure al numero 389. 5437717.