20.02.2023 h 09:25 commenti

Al Centro per l'impiego si selezionano addetti tessili: dai chimici ai sarti ma anche modellisti

La domanda e le offerte tornano a incontrarsi venerdì 24 febbraio per il "recruitment day" del tessile, evento dedicato alla ricerca di personale per un'importante azienda del territorio pratese

La domanda e le offerte, si spera numerose, tornano a incontrarsi venerdì 24 febbraio al centro per l'impiego per il recruitment day del tessile, evento dedicato alla ricerca di personale per un'importante azienda del territorio pratese.I profili ricercati dovranno avere esperienza nelle mansioni di modellista tessile con conoscenza del programma Cad, addetti/e allo stiro, sarti/e, operai/e addetti/ ai reparti di rifinizione e di tintoria, manutentori elettromeccanici, chimici di laboratorio.Saranno inoltre ricercati anche candidati/e con i requisiti per il contratto di apprendistato per la mansione di operai/e tessili.Per partecipare all'evento è necessario inviare il proprio CV tramite il Portale Toscana Lavoro o direttamente al Centro per l'Impiego tramite l'indirizzo mail mediazione.prato@arti.toscana.it ., | mediazione.prato@arti.toscana.it . I candidati che avranno i requisiti richiesti saranno contattati dal centroAlla luce del buon successo ottenuto e riscontrato nei precedenti eventi dedicati al settore tessile, fra cui ricordiamo l'Open day tessile, i vari Recruitment day e la partecipazione di alcune aziende tessili all'Edizione 2022 della Fiera Toscana del lavoro, anche l'evento del 24 Febbraio avrà come obiettivo quello di avvicinare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, ridurre divario occupazionale e supportare le imprese del territorio pratese.