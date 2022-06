15.06.2022 h 13:58 commenti

Al Centro per l'impiego il primo open day dedicato a chi cerca lavoro nel tessile

Presentandosi con il proprio curriculum, per tutta la giornata di domani, si potrà sostenere un colloquio e avere informazioni sulle opportunità offerte dal settore. A distanza di un anno dalla firma, non è ancora partito il protocollo per monitorare la domanda e l'offerta di lavoro all'interno del distretto

In attesa che il protocollo "Patto Locale per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Competenze", firmato un anno fa da Comune, parti sociali e categorie economiche diventi operativo nel monitorare la domanda e l'offerta di lavoro ( leggi ), il Centro per l'impiego domani, 16 giugno, organizza il primo open day dedicato al settore tessile. Dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 in via Pistoiese 558/E (zona Narnali) gli operatori sono a disposizione degli aspiranti lavoratori per un colloquio e per illustrare le opportunità di lavoro. Gli interessati dovranno presentarsi con il proprio curriculum vitae. L'iniziativa è stata realizzata, proprio, per dare una prima risposta alle aziende che da mesi denunciano la carenza di figure specializzate.