Al centro Fisiomakbi cicli di fisioterapia convenzionati con appuntamenti entro 48 ore

L’elenco dei fondi assicurativi e sanitari convenzionati col centro di viale Montegrappa, specializzato nel risolvere ogni problematica legata a schiena, postura o riabilitativa

Molto spesso i dipendenti di aziende private, lavoratori pubblici, liberi professionisti e pensionati possono contare su piani di welfare che consentono, dietro prescrizione medica, di accedere gratuitamente a cicli fisioterapici o riabilitativi utili per curare le rispettive patologie. Questo può avvenire grazie alla decisione presa da imprese pubbliche e private, o dagli ordini professionali, di stipulare convenzioni dirette con fondi assicurativi e sanitari. Un'opportunità importante, molto diffusa anche a Prato e in Toscana, ma che troppo spesso non è adeguatamente conosciuta dai lavoratori.

Fisiomakbi , il primo centro medico fisioterapico di concetto europeo, aperto in viale Montegrappa 121, guidato dal dottore osteopata Edoardo Biagioli, proprio per offrire alla cittadinanza il migliore servizio possibile, ha scelto di convenzionarsi con le principali assicurazioni e mutue integrative. Cosa significa? Che nel giro di 48 ore, una volta approvata la pratica dal fondo assicurativo o sanitario, si otterrà un appuntamento chiamando direttamente la segreteria di Fisiomakbi al numero 0574/593900.

Ma come fare a sapere se si è coperti da un simile piano di welfare? La maggior parte dei contratti di lavoro dipendente, ad esempio, prevede la copertura sanitaria. Quindi si può verificare direttamente sul contratto collettivo nazionale di lavoro, oppure controllare se in busta paga è presente una voce relativa alle trattenute per fondo sanitario o cassa mutua. Per i liberi professionisti, invece, vanno chieste informazioni all’ordine professionale. I pensionati, infine, devono verificare se la copertura di cui hanno beneficiato durante l’attività professionale sia estesa anche al periodo del pensionamento.

E una volta accertato di essere coperti da una convenzione con fondo assicurativo o sanitario cosa bisogna fare per attivare la procedura ed eseguire cicli fisioterapici o riabilitativi gratuiti? Bisogna consultare il sito internet del fondo o chiamare il loro call center. A quel punto inizia la pratica autorizzativa con tempi brevissimi. Chiaramente è necessario il certificato di un medico o di un professionista che prescrive la necessità di un ciclo di fisioterapia o riabilitativo. Una volta ottenuta l’autorizzazione ci si può rivolgere direttamente a Fisiomakbi per la prenotazione dell’appuntamento.

“Abbiamo così tante convenzioni perché negli oltre 40 anni di attività del centro sono stati gli stessi fondi assicurativi e sanitari a volere collaborare con noi – spiega il titolare di Fisiomakbi, Edoardo Biagioli -. E anche noi come centro abbiamo voluto ampliare l’offerta a disposizione della clientela. Il primo passo è quello di una visita medica: o dal medico di base, oppure specialistica dal medico fisiatra o dall’ortopedico, così da farsi prescrivere il ciclo di cure di cui si necessita. Nel nostro centro la clientela potrà trovare sia il fisiatra, la dottoressa Huber, che l’ortopedico, il dottor Vaglini, entrambi convenzionati con alcuni fondi e assicurazioni. Saranno i professionisti ad aiutare il paziente a individuare la problematica da curare e ad avviarlo al trattamento più adeguato”.

Quali sono i servizi di Fisiomakbi? Ci sono i trattamenti fisioterapici, l'osteopatia per adulti e pediatrica, rieducazione posturale, metodo Mezieres e Souchard, linfodrenaggio medico metodo Vodder, rieducazione pavimento pelvico, fibrolisi diacutanea, ginnastica medica kinesiterapia, fisiodermica viso e corpo. Poi le terapie antalgiche, come tecar, elettrostimolazione, ionoforesi, marconiterapia, tens, onda d'urto, laser, magnetoterapia e ultrasuoni. Infine le visite specialistiche con fisiatra e ortopedico.

