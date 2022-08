30.08.2022 h 13:15 commenti

Al Castello dell'Imperatore torna il cinema all'aperto, acquistato e montato il nuovo schermo

Dopo la pausa forza di quasi due settimane da domani riprende la programmazione interrotta lo scorso 18 agosto. Ecco il nuovo programma

Riapre il cinema al Castello dell'Imperatore, dopo lo stop forzato, dovuto al temporale del 18 agosto, che ha distrutto lo schermo. Le proiezioni riprendono mercoledì 31 agosto con un programma in parte variato per recuperare alcuni dei titoli più richiesti della stagione. Per la prima serata, mercoledì 31, è confermata la proiezione di Nostalgia, ultimo capolavoro di Mario Martone, con Pierfrancesco Favino. Confermato anche Ennio, il documentario sulla vita e l’opera del leggendario compositore Ennio Morricone, venerdì 2 settembre. Per le altre serate sono invece previsti, giovedì 1 settembre House of Gucci di Ridley Scott, domenica 4 Top Gun Maverik, con Tom Cruise, lunedì 5 Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, martedì 6 Elvis, la storia del mito Elvis Presley raccontato da Baz Luhrmann. Mercoledì 7 Diabolik dei Manetti Bros sostituisce il documentario Paolo Rossi, l’uomo, il campione, la leggenda, la cui proiezione è rimandata per sopravvenuta indisponibilità dei registi a partecipare alla serata . Confermata invece per sabato 3 settembre la presentazione del documentario “Bella Ciao. Song of Rebellion” della regista Andrea Vogt, che sarà presente alla proiezione insieme al produttore Paul Russel. L’appuntamento, inserito nel calendario delle iniziative “Aspettando il 6 settembre”, per celebrare la liberazione di Prato dal nazifascismo, è a ingresso libero. Altro recupero importante sarà, domenica 11 settembre, la proiezione del film “Il sorpasso”, prevista per lunedì 15 agosto e annullata per la pioggia. La serata, programmata in omaggio a Jean-Louis Trintignant, recentemente scomparso, oltre che ai 60 anni del film, sarà a ingresso libero L’arena resterà chiusa giovedì 8 settembre, mentre venerdì 9 e sabato 10 ospiterà rispettivamente la proiezione di un documentario dedicato a Marco Datini, a cura dell’Istituto Datini, e un docufilm sul Sacco di Prato. Intanto è tempo di bilanci: "Fino a metà agosto - spiega Luigi Rivieri presidente Cooperativa Casa del Cinema - abbiamo avuto una buona affluenza dovuta alla voglia di tornare al cinema, dopo due anni di restrizioni, ma anche alla qualità dei film, che sono tornati sui livelli pre covid".

Archiviata la stagione estiva, il Terminale guarda a quella autunnale, con la riapertura, il 18 settembre, della sala in via Carbonaia.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus