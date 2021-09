10.09.2021 h 17:48 commenti

Al campo Mauro Ferrari si assegnano i titoli regionali categoria cadetti

La manifestazione è organizzata dall'Atletica Prato e si svolgerà sabato e domenica. Grazie ai successi delle Olimpiadi sono cresciute le richieste di ragazzi che vogliono praticare questo sport

L'atletica leggera protagonista al campo Mauro Ferrari di Prato per i campionati regionali individuali di prove multiple categoria cadetti organizzati dall'Atletica Prato domani sabato 11 settembre dalle 15 e domenica dalle 9. I migliori cadetti (14-15 anni) gareggeranno in varie discipline per conquistare il titolo toscano. L'ingresso all'impianto di via per Galceti è libero.

"Le novità per i cadetti sono l'introduzione dell'esathlon per i maschi, che ha sostituito nel programma federale il pentathlon, che rimane invece per le cadette - spiega Gianluca Bruni vice presidente Atletica Prato e consigliere Fidal Toscana -. La sesta e nuova gara dell'esathlon è il disco, che si aggiunge a 100 hs, lungo, giavellotto, alto e 1000 metri. Al Mauro Ferrari potremo vedere i migliori atleti della nostra regione e soprattutto le future promesse dell'atletica che è stata protagonista assoluta di questa estate alle Olimpiadi. L'atletica Prato proprio per dare valore a chi parteciperà e sarà tra i protagonisti consegnerà ai vincitori i prodotti tipici pratesi: i cantuccini di mattonella. In questo momento abbiamo avuto tante richieste di poter iniziare a praticare l'atletica grazie a risultati recenti e al fatto che possiamo gestire l'impianto".