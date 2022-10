25.10.2022 h 14:18 commenti

Al Buzzi un nuovo laboratorio di filatura tessile, nel 2024 arriva il bilancio di sostenibilità

Inaugurato lo spazio attrezzato con macchinari di ultima generazione donati dalle aziende del distretto. Tra i progetti futuri un nuovo laboratorio per la maglieria e uno per gli accessori legato alla specializzazione di meccanica

alessandra agrati

Un nuovo laboratorio di filatura tessile per l'istituto Buzzi e la certificazione del bilancio sostenibile per il 2024. Continua il processo di innovazione tecnologica e non solo che questa mattina, 25 ottobre, ha portato all'inaugurazione di uno nuovo spazio attrezzato con macchine di ultima generazione che sono state donate alla scuola da due aziende del distretto la Papa System e la Gualchieri&Gulachieri, a testimonianza della collaborazione fra la scuola e il mondo imprenditoriale. “Abbiamo recuperato uno spazio abbandonato all'interno dell'istituto – ha spiegato il dirigente scolastico Alessandro Marinelli - e con i macchinari ricevuti abbiamo anche allestito anche un'aula Cad dedicata sempre al tessile”.All'inaugurazione del nuovo laboratorio ha partecipato oltre al presidente della Provincia Francesco Puggelli e l'assessore comunale allo sviluppo economico Benedetta Squittieri anche quello regionale all'istruzione Alessandra Nardini che per l'occasione ha visitato la scuola. Intanto il processo di innovazione al Buzzi non si ferma “Stiamo pensando a un laboratorio di maglieria – precisa Marinelli- per rappresentare tutti i processi produttivi del distretto, uno per la realizzazione di accessori legato però alla specializzazione di meccanica, ma anche a una certificazione di sostenibilità attraverso anche l'utilizzo dei macchinari in dotazione ai laboratori”.Durante la cerimonia d'inaugurazione la famiglia di Emilio Giovannelli, ha donato, in comodato d'uso, al museo della scuola una piccola collezione di apparecchi fotografici, cineprese e filmati a carattere scientifico.